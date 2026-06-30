Более 11 тысяч жителей приняли участие в праздновании Дня молодежи в Перми

Еще одной площадкой праздника стала улица Пермская, где в рамках проекта «Музыкальный квартал» прошла программа «Есть контакт». Для гостей выступили молодые музыканты, исполнявшие джазовую, народную, электронную и классическую музыку. Также работала ярмарка изделий ручной работы, а все желающие могли бесплатно присоединиться к экскурсиям по историческому центру Перми. Эти мероприятия собрали около двух тысяч участников.