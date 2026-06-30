Границы озера Ольховое под Уфой установят, чтобы защитить от застройки

Природоохранный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором потребовал принять меры по организации названных работ. Суд признал доводы обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Фактическое исполнение судебного акта надзорным ведомством взято на контроль.