Не жди диплома: как студенты колледжей получают опыт на металлургическом заводе в Волгограде

— С первого дня разбирался с новыми задачами под руководством наставника, мог обратиться к нему с любым вопросом. Сейчас получаю высшее образование — также совмещаю обучение и работу. Если есть желание и трудолюбие, то предприятие всегда окажет поддержку в профессиональном развитии и росте.