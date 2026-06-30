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Белоруска попала в больницу, избавляясь от вредителей по совету из интернета

В Могилеве пенсионерка избавлялась от вредителей на балконе и получила ожог.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска попала в больницу, избавляясь от вредителей по совету из интернета. Подробности сообщает Могилевской областное управление МЧС.

Вечером 28 июня в больницу с ожогами госпитализировали женщину 1964 года рождения.

Как удалось выяснить, ожоги жительница Могилеве получила, находясь в своей квартире в переулке Тагильском. Пенсионерка решила при помощи ацетона избавиться от вредителей на балконе. Небезопасный способ она нашла в интернете.

Обработав стены балкона ацетоном, могилевчанка его подожгла. В результате случилась вспышка, пенсионерка получила термический ожог пламенем.

На следующий день в гости к могилевчанке пришла ее дочь, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

В результате пожара оказалась повреждена деревянная отделка балкона.

Ранее белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале.

Тем временем власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.

Также власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара: «Кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков».

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