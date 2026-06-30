Белоруска попала в больницу, избавляясь от вредителей по совету из интернета. Подробности сообщает Могилевской областное управление МЧС.
Вечером 28 июня в больницу с ожогами госпитализировали женщину 1964 года рождения.
Как удалось выяснить, ожоги жительница Могилеве получила, находясь в своей квартире в переулке Тагильском. Пенсионерка решила при помощи ацетона избавиться от вредителей на балконе. Небезопасный способ она нашла в интернете.
Обработав стены балкона ацетоном, могилевчанка его подожгла. В результате случилась вспышка, пенсионерка получила термический ожог пламенем.
На следующий день в гости к могилевчанке пришла ее дочь, которая вызвала скорую медицинскую помощь.
В результате пожара оказалась повреждена деревянная отделка балкона.
Ранее белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале.
Тем временем власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.
Также власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара: «Кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков».