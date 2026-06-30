Новая экотропа появилась в Ростовской области

«Охраняемый ландшафт “Раздорские склоны” — это настоящая сокровищница донской природы. Открытие нового маршрута — важный шаг в развитии экологического туризма в регионе. Благодаря поддержке Сбера и участию научного сообщества нам удалось создать не просто прогулочную зону, а современную просветительскую площадку. Уверена, что экотропа станет точкой притяжения для всех, кто хочет изучать богатство и уникальность донской природы», — отметила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.