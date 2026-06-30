Новая экотропа появилась в Ростовской области

В Усть-Донецком районе состоялось торжественное открытие нового экологического маршрута «Раздорские склоны». Проект реализован Сбером совместно с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и дирекцией особо охраняемых природных территорий областного значения при научной поддержке ЮФУ, ЮНЦ РАН и Ростовского областного отделения Русского географического общества.
Новая экотропа пролегает по территории охраняемого ландшафта регионального значения «Раздорские склоны», площадь которого насчитывает 1117 гектаров. Здесь произрастает 400 видов растений, обитает более 500 видов животных, из которых в Красную книгу Ростовской области включено 60 видов, в Красную книгу РФ — 17 видов.
Маршрут состоит из пяти тематических остановок, оборудованных информационными стендами. На стартовой точке посетители могут увидеть карту особо охраняемой природной территории (ООПТ), пройти инструктаж и подключиться к цифровому путеводителю. Остановки «Голоса птиц», «Растительный мир», «Животные» и «Насекомые» в увлекательной форме знакомят гостей с краснокнижными и типичными представителями донской фауны: от соловья и европейской косули до дыбки степной и жука-оленя.
«Охраняемый ландшафт “Раздорские склоны” — это настоящая сокровищница донской природы. Открытие нового маршрута — важный шаг в развитии экологического туризма в регионе. Благодаря поддержке Сбера и участию научного сообщества нам удалось создать не просто прогулочную зону, а современную просветительскую площадку. Уверена, что экотропа станет точкой притяжения для всех, кто хочет изучать богатство и уникальность донской природы», — отметила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.
Технологической изюминкой проекта стал цифровой формат. Все стенды оснащены QR-кодами, отсканировав которые, посетители могут бесплатно прослушать аудиогид прямо с мобильного телефона.
Напомним, это уже третий подобный проект по созданию экологических троп: ранее были благоустроены маршруты в Горненском заказнике и в хуторе Старозолотовском.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.