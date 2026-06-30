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Премьерой «Печорина» завершил свой 92-й сезон Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре

28 июня спектаклем по мотивам лермонтовского «Героя нашего времени» завершился 92-й сезон Комсомольского драматического театра. Премьерный показ поставил финальную точку в творческом году. Всего за сезон театр выпустил десять новых постановок. Также в театре проходили экскурсии по закулисью, мастер-классы, Шекспировский день и «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Сейчас труппа уходит.

28 июня спектаклем по мотивам лермонтовского «Героя нашего времени» завершился 92-й сезон Комсомольского драматического театра. Премьерный показ поставил финальную точку в творческом году. Всего за сезон театр выпустил десять новых постановок. Также в театре проходили экскурсии по закулисью, мастер-классы, Шекспировский день и «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Сейчас труппа уходит на летнюю передышку. Вернутся к работе в сентябре. В планах — новые постановки, неожиданные решения и истории, которые трогают за живое.