Свыше 1 400 хабаровских семей получили краевой материнский капитал в этом году

Такая мера, предоставляемая по нацпроекту «Семья», — одна из самых востребованных у жителей региона. Краевой маткапитал предоставляется в случае рождения третьего и каждого последующего ребенка. Причем с 1 июля 2026 года размер краевого маткапитала увеличится на 8,1% и достигнет 404 126,13 рублей. С рождением четвертого и каждого последующего ребенка он будет увеличиваться на 61,7 тысячи рублей. Потратить эти средства можно на газификацию жилья, подключение домов к инженерным системам, получение образования родителями и детьми, оплату лечения родителей и детей, а также на улучшение жилищных условий, на оплату дополнительных образовательных услуг и детских садов. Те семьи, в которых пять и более детей, могут использовать деньги на покупку автомобиля, которому менее восьми лет. Кроме того, в этом году по поручению губернатора Дмитрия Демешина в крае появились еще две новые меры социальной поддержки семей с детьми — единовременная выплата молодым женщинам при рождении пятого и каждого последующего ребенка, а также ежемесячная выплата студенткам очной формы обучения в связи с рождением ребенка. Все эти меры постепенно дают свой результат — число многодетных семей в Хабаровском крае растет.