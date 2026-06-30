Завершается прием заявок на 8 сезон Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева

30 июня завершается прием заявок на 8 сезон Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. На конкурс принимаются прозаические произведения, посвященные Дальнему Востоку в трех номинациях — «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Условия опубликованы на сайте. В июне премия была презентована на 32-й Пекинской международной книжной ярмарке. Участники обсудили сотрудничество оргкомитета Премии с русистами, переводчиками, университетами и литературным сообществом КНР и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Представители литературных и филологических кругов Китая назвали Премию примером общегуманитарного сотрудничества двух стран. Писатели из Хабаровского края неоднократно становились финалистами и лауреатами литературного конкурса. В 2023 году писатель-натуралист из Николаевска-на-Амуре Юрий Жекотов вышел в финал номинации «Короткая проза» с «Рассказами дальневосточного охотника», а в 2024 году в короткий список номинантов вошли хабаровские авторы Алла и Яна Джан-Ша с книгой «Здравствуйте, дерево». В 2025 году в короткий список номинации «Проза для детей» попала книга хабаровской писательницы Надежды Ташлыковой «Земля леопардов».