Краевая полевая олимпиада юных геологов прошла в селе Сикачи Алян

Организатором мероприятия стал Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края. В олимпиаде участвовали 6 команд из разных территорий края. Программа включала в себя полевые испытания от радиометрии до минералогии и петрографии. В личном зачете 1 место забрал Степан Насыров, 2 место — Арина Попюк, а 3 место заняла Юлиана Ходжер. В командном зачете 1, 2 и 3 места распределились между Региональным модельным центром, Школой поселка Снежного из Комсомольского округа, и школой села Вознесенского из Амурского округа соответственно. Также в рамках олимпиады прошли встречи с представителями горнодобывающих предприятий Хабаровского края — это позволяет школьникам увидеть реальные перспективы трудоустройства и узнать об особенностях работы в отрасли.