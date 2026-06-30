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Прием заявлений на бюджет в вузы завершится 25 июля

Прием заявлений на бюджетные места в вузы по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля. «Приемная кампания продолжается, и впереди у абитуриентов еще есть время для выбора», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. Также сообщается, что за первую неделю кампании более 245 тысяч поступающих подали около 590.

Прием заявлений на бюджетные места в вузы по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля. «Приемная кампания продолжается, и впереди у абитуриентов еще есть время для выбора», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. Также сообщается, что за первую неделю кампании более 245 тысяч поступающих подали около 590 тысяч заявлений. Сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах позволяет подавать документы и отзывать согласие на зачисление без личных визитов. Источник: ТАСС.