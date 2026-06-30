Женщина потеряла около 2,5 млн рублей, поверив «сотрудникам домофонной компании»

53-летняя жительница села Ольское рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником домофонной компании. Ему удалось уговорить женщину назвать код из СМС, с помощью которого он получил доступ к ее «Госуслугам». После этого женщине позвонили «сотрудники безопасности банка» и рассказали о подозрительных операциях по ее счетам, убедив ее перевести около 2,5 млн рублей на.