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Женщина потеряла около 2,5 млн рублей, поверив «сотрудникам домофонной компании»

53-летняя жительница села Ольское рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником домофонной компании. Ему удалось уговорить женщину назвать код из СМС, с помощью которого он получил доступ к ее «Госуслугам». После этого женщине позвонили «сотрудники безопасности банка» и рассказали о подозрительных операциях по ее счетам, убедив ее перевести около 2,5 млн рублей на.

53-летняя жительница села Ольское рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником домофонной компании. Ему удалось уговорить женщину назвать код из СМС, с помощью которого он получил доступ к ее «Госуслугам». После этого женщине позвонили «сотрудники безопасности банка» и рассказали о подозрительных операциях по ее счетам, убедив ее перевести около 2,5 млн рублей на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.