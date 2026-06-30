Победителями и призерами чемпионата Азии по метанию ножа стали параспортсмены Хабаровского края

Соревнования прошли в монгольском городе Дархан. В них приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Хабаровский край в составе сборной России представили два ветерана СВО Евгений Шнайдер и Роман Бондаренко, а также Анна Дуда. По итогам турнира они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей. Впервые спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в составе национальной сборной по спортивному метанию ножа приняли участие в международных соревнованиях за пределами России. Евгений Шнайдер стал победителем на трех дистанциях — 3, 4 и 5 метров, забрал золотую медаль в общем зачете на дальность. Роман Бондаренко трижды занял второе место, а Анна Дуда забрала золото на дистанции 4 метра и два серебра — на 3 и 5 метрах. «Это важный шаг не только для развития спортивного метания ножа, но и для всей системы адаптивного спорта. Еще одно подтверждение того, что наш вид спорта открыт для всех, а российские спортсмены готовы достойно представлять страну на крупнейших международных площадках», — прокомментировал выступление команды ветеран СВО, чемпион Азии Евгений Шнайдер. В этом году ветераны СВО активно участвовали во всероссийских соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Так, сборная края по волейболу сидя весной прошла сборы под руководством Антона Крупина — серебряного призера Паралимпиады в Токио, а после выступила на чемпионате России. Помимо этого, Александр Македон получил бронзу на чемпионате страны по армрестлингу, а Иван Новоселов стал первым на контрольных стартах по лыжам и биатлону в Тюмени.