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Уснул — лишился золота: жительница Чегдомына обокрала собутыльника, пока тот спал

В Верхнебуреинском районе 45-летняя женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. Когда он уснул, воровка решила не упускать момент и сняла с него золотую цепочку за 150 тысяч рублей. На следующий день она отдала цепочку знакомой в качестве возврата старого долга — той самой, у которой ранее сама украла украшение. Приятельница не стала задавать вопросов и.

В Верхнебуреинском районе 45-летняя женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. Когда он уснул, воровка решила не упускать момент и сняла с него золотую цепочку за 150 тысяч рублей. На следующий день она отдала цепочку знакомой в качестве возврата старого долга — той самой, у которой ранее сама украла украшение. Приятельница не стала задавать вопросов и сразу сдала золото в ломбард, а вырученные деньги потратила на продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело за кражу.