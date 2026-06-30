Уснул — лишился золота: жительница Чегдомына обокрала собутыльника, пока тот спал

В Верхнебуреинском районе 45-летняя женщина распивала спиртные напитки с мужчиной. Когда он уснул, воровка решила не упускать момент и сняла с него золотую цепочку за 150 тысяч рублей. На следующий день она отдала цепочку знакомой в качестве возврата старого долга — той самой, у которой ранее сама украла украшение. Приятельница не стала задавать вопросов и сразу сдала золото в ломбард, а вырученные деньги потратила на продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело за кражу.