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Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей строят в селе Бычиха

Масштабный комплекс будет состоять из семи корпусов общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров, из которых четыре будут жилыми, а три административными. В этом комплексе также разместят закрытый бассейн, спортивные залы и образовательные кластеры. Одновременно в нем смогут отдыхать и набираться сил от 300 до 350 детей за одну смену. Причем Дальневосточный центр отдыха и.

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Масштабный комплекс будет состоять из семи корпусов общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров, из которых четыре будут жилыми, а три административными. В этом комплексе также разместят закрытый бассейн, спортивные залы и образовательные кластеры. Одновременно в нем смогут отдыхать и набираться сил от 300 до 350 детей за одну смену. Причем Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей будет работать круглый год, так как между корпусами предусмотрены теплые переходы. В год он сможет принимать свыше 5 тысяч детей. Строят этот масштабный объект по «Дальневосточной концессии», позволяющей привлекать частные инвестиции в строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке. «Это действительно важный и долгожданный проект для нашего края. Мы сдвинули его с мертвой точки и запустили стройку. Для нас это часть большой федеральной повестки по развитию Дальнего Востока. Главное то, что еще больше наших детей смогут пройти программу оздоровления, набраться сил перед новых учебным годом», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, побывавший на стройплощадке. Сейчас строители уже заканчивают укладку фундамента и скоро приступят к возведению стен будущих корпусов. Также на объекте установлена новая газовая котельная, которая позволит вести строительные работы во время зимы. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется уже в конце следующего года, а в 2028 году он примет первых детей.