Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын оформил микрозаем на свою мать в Советской Гавани

В полицию Советско-Гаванского района поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации, где сообщалось о неправомерном списании средств. Как выяснилось, кто-то воспользовался персональными данными местной жительницы без ее ведома и оформил заем на 5 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 19-летний сын пострадавшей. Он воспользовался паспортом матери и оформил онлайн-заем на ее имя. Сейчас он уже полностью возместил материальный.

В полицию Советско-Гаванского района поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации, где сообщалось о неправомерном списании средств. Как выяснилось, кто-то воспользовался персональными данными местной жительницы без ее ведома и оформил заем на 5 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 19-летний сын пострадавшей. Он воспользовался паспортом матери и оформил онлайн-заем на ее имя. Сейчас он уже полностью возместил материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.