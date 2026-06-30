Сын оформил микрозаем на свою мать в Советской Гавани

В полицию Советско-Гаванского района поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации, где сообщалось о неправомерном списании средств. Как выяснилось, кто-то воспользовался персональными данными местной жительницы без ее ведома и оформил заем на 5 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 19-летний сын пострадавшей. Он воспользовался паспортом матери и оформил онлайн-заем на ее имя. Сейчас он уже полностью возместил материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.