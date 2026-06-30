Опасные вредители добрались до импортных цветов в Хабаровске

Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявил карантинные объекты в партии свежих срезов цветов из Китая. В более чем 21 тысяче цветов обнаружены западный цветочный трипс и зеленая садовая совка. Последнюю в Хабаровском филиале нашли впервые. Всего с начала года лаборатория проверила около 5 млн срезов цветов. Подтверждено 153 случая заражения карантинными организмами. Информация передана в Россельхознадзор. Зеленая садовая совка — опасный вредитель: ее гусеницы питаются листьями, бутонами и цветами, уничтожая декоративность растений.