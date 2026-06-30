Призерами XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стали активисты из Хабаровского края

В Красноярске состоялось закрытие XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В фестивале приняли участие более 3 тысяч человек из 80 регионов России. Среди них были 40 студентов из Хабаровского края. Студенты Хабаровского края выступили в 5 направлениях из 10 тех, которые были на фестивале — «Региональная программа», «Вокальное», «Театральное», «Инструментальное» и «Оригинальный жанр». В номинации «Эстрадное пение» лауреатом II степени признали трио шоу-проекта ТОГУ «Voices». В номинации «Ударные инструменты» лауреатом III степени стал Денис Яремовский. «Мы завершаем целый сезон программы “Студвесна”: мы проверили фестиваль для школьников в Ставрополе, для ссузов — в Хабаровске, а гостеприимный Красноярский край впервые принимал у себя самый масштабный проект Российского Союза Молодежи. Мы смогли увидеть не просто постановки, а весь культурный масштаб России. В 2027 году мы проведем фестиваль уже в 35-й раз, а это значит, что мы точно будем ждать всех в следующем году», — подчеркнул председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский. По итогам фестиваля обладатели гран-при в 9 творческих направлениях получили денежные премии по 100 тысяч рублей на развитие творческих инициатив. Вечер завершился концертом группы ZOLOTO.