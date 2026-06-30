Суд признал законным изъятие авто у таксиста в Хабаровске

Хабаровчанин оспаривал в суде законность того, что полицейские временно изъяли у него автомобиль. Причина была в том, что он таксовал без лицензии. Суд признал изъятие законным: авто было орудием правонарушения. После привлечения к ответственности автомобиль вернули.