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Суд признал законным изъятие авто у таксиста в Хабаровске

Хабаровчанин оспаривал в суде законность того, что полицейские временно изъяли у него автомобиль. Причина была в том, что он таксовал без лицензии. Суд признал изъятие законным: авто было орудием правонарушения. После привлечения к ответственности автомобиль вернули.

Хабаровчанин оспаривал в суде законность того, что полицейские временно изъяли у него автомобиль. Причина была в том, что он таксовал без лицензии. Суд признал изъятие законным: авто было орудием правонарушения. После привлечения к ответственности автомобиль вернули.