Около 2,8 млн квадратных метров газонов скосили в Хабаровске за июнь

Кроме того, еще более 1,5 млн «квадратов» травы было скошено в городе в мае. Покосы проводятся в скверах, парках, на площадях, бульварах и набережных, а также вдоль городских дорог. Особое внимание уделяется красной линии и «гостевому маршруту № 1». Этим занимаются сотрудники «Горзеленстроя». Каждый день в покосе травы участвуют около 40 человек, разбитых на группы. Но если требуется поработать на крупных объектах, таких как бульвары, то туда отправляют всех рабочих. Траву в Хабаровске косят на протяжении всего лета: ее срезают, как только она вырастает выше 15 сантиметров. До конца июня специалисты «Горзеленстроя» должны выкосить всю траву на улицах Карла Маркса и Большой, а также на Восточном шоссе. При этом часто рабочим мешают исполнять свои обязанности припаркованные автомобили, что усложняет процесс покоса.