Дроны местных производителей для лесного хозяйства испытали в Хабаровском крае

В пригороде краевой столицы прошла встреча представителей министерства лесного хозяйства и лесопереработки с производителями беспилотников. Три компании представили свои разработки. Главная задача испытаний — оценить возможности дронов в полевых условиях без ретрансляторов. Свои модели показали: АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края» — агродрон YS40 и FPV-дроны «Стриж-13», «Стриж-15», ООО «Аэро-Хит» — БПЛА «Союз» и ООО «Искра прогресса» — аппарат «Эльф». Все модели сравнили с уже работающими в отрасли дронами — «Геоскан 801» и DJI Mavic 3. Наибольший интерес у министерства вызвал «Союз». Его преимущества: малый вес (0,8 кг), тепловизор и камера видимого спектра с оптическим зумом, русскоязычный пульт. По итогам испытаний министерство заинтересовалось покупкой одного из БПЛА. Источник: министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.