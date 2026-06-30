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58 учителей начальных классов придут в школы Хабаровского края

Выпускники Хабаровского педагогического колледжа имени Калараша, отучившиеся по президентской программе «Профессионалитет», приступят к работе в школах края. «Мы последовательно решаем вопрос с дефицитом педагогов — нагрузка на учителей снизится, у каждого ребенка будет больше внимания, а значит, качество образования вырастет», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Всего в этом году по программе выпустят 760 специалистов. Колледж.

Выпускники Хабаровского педагогического колледжа имени Калараша, отучившиеся по президентской программе «Профессионалитет», приступят к работе в школах края. «Мы последовательно решаем вопрос с дефицитом педагогов — нагрузка на учителей снизится, у каждого ребенка будет больше внимания, а значит, качество образования вырастет», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Всего в этом году по программе выпустят 760 специалистов. Колледж стал участником «Профессионалитета» в 2023 году. Сегодня здесь готовят воспитателей, учителей начальных классов, специалистов по коррекционному и дошкольному образованию, педагогов дополнительного образования. Образовательные программы разрабатываются вместе с работодателями, студенты получают практический опыт еще во время учебы. Выпускники получили консультации по трудоустройству. Большинство из них уже распределено в школы края.