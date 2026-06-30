Съемки документально-художественного фильма «Город солнца» проходят в Хабаровском крае

Съемки картины проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который выделил на производство 3 млн рублей. Общий бюджет составляет 15 млн рублей. Съемки начались в августе 2025 года и продлятся до середины 2026 года, локациями стали Москва, Владивосток, Хабаровск и Пекин. В центре сюжета — четыре главных героя, живущих в непростой для страны период. Каждый из них рассказывает о влиянии Дальнего Востока и России на его жизнь и о том, как они сами меняют окружающее пространство. Производством занимаются студии из Хабаровска, Москвы и Китая, всего в команде проекта задействовано 40 специалистов — операторы, художники, композиторы и студенты филиала ВГИК. Также в производстве участвуют кинематографисты из США и Сингапура. Фильм стал первым дальневосточным проектом, в котором хабаровская компания выступила инициатором международного кинопроизводства. «Съемки проходили в непростых условиях: зимой в шесть утра при −30°C в Хабаровске и до четырех-пяти утра в Москве. При этом международный холдинг не только проводил съемки, но и одновременно обучал местную команду тонкостям кинопроизводства на ходу. И, несмотря на все трудности, коллектив проявлял искренний интерес и самоотдачу», — отметил режиссер фильма Антон Гаврилов. Премьера фильма запланирована в кинотеатрах Хабаровска на осень.