Пассажиропоток на пригородных электричках в Хабаровском крае вырос в этом году

Так, с начала текущего года пригородными электричками воспользовались уже 266 тысяч пассажиров, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Такой рост пассажиропотока объясняется тем, что недавно краевые власти полностью обновили весь парк пригородных электропоездов — на смену старым электричкам пришли современные и комфортные ЭПЗД. Отметим, что сегодня в Хабаровском крае работают всего пять пригородных маршрутов, из которых только три являются круглогодичными — до Волочаевки-1, Вяземского и Хора. Летом к ним добавляются еще два сезонных маршрута до Николаевки и Кругликово. Все эти рейсы выполняются с железнодорожного вокзала Хабаровска и субсидируются из краевого бюджета. Добавим, что все новые электрички ЭПЗД, работающие в Хабаровском крае, оснащены мягкими креслами, информационными табло, разъемами для зарядки гаджетов и креплениями для велосипедов. Кроме того, они подходят для передвижения маломобильных граждан, ходят строго по расписанию и не зависят от пробок, дорожных работ и погодных условий.