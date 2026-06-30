Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский писатель Василий Ушаков стал финалистом премии «Лукоморье — 2026»

Хабаровский поэт и писатель Василий Ушаков вошёл в число финалистов литературной премии «Лукоморье — 2026» имени А. С. Пушкина в номинации «Детская рифма». Конкурс собрал 424 заявки со всего мира. Жюри отметило способность автора говорить с детьми на одном языке — его стихи живые, честные и добрые. Василий Ушаков — автор поэтических сборников «В нежном мире».

Хабаровский поэт и писатель Василий Ушаков вошёл в число финалистов литературной премии «Лукоморье — 2026» имени А. С. Пушкина в номинации «Детская рифма». Конкурс собрал 424 заявки со всего мира. Жюри отметило способность автора говорить с детьми на одном языке — его стихи живые, честные и добрые. Василий Ушаков — автор поэтических сборников «В нежном мире», «Тишь да гладь», «Отеческая земля». Два его сборника — «В просторной светлице» и «Еду к бабушке в деревню» — написаны специально для детей. Стихи писателя входят в хрестоматию по дальневосточной литературе «Лукошко».