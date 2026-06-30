Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Бикине

Около полуночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, который при виде их автомобиля попытался скрыться. Его остановили. 46-летний мужчина нервничал и выбросил на землю папиросу с растительной массой. Сотрудники изъяли предмет, а мужчину доставили в полицию.

Около полуночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, который при виде их автомобиля попытался скрыться. Его остановили. 46-летний мужчина нервничал и выбросил на землю папиросу с растительной массой. Сотрудники изъяли предмет, а мужчину доставили в полицию.