Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Бикине

Около полуночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, который при виде их автомобиля попытался скрыться. Его остановили. 46-летний мужчина нервничал и выбросил на землю папиросу с растительной массой. Сотрудники изъяли предмет, а мужчину доставили в полицию.