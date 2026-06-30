Развлекательная программа в День семьи любви и верности ждет жителей и гостей Хабаровска

Ко Дню семьи, любви и верности в крае подготовили обширную развлекательную программу — гостей ожидают творческие мастер-классы, викторины, книжные и художественные выставки, семейные встречи и концерты. Так, с 1 по 15 июля в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет литературно-просветительская программа «ромашковое настроение». Программа включает в себя тематические беседы, викторины и творческие выступления — подробности можно узнать на сайте учреждения. 7 июля в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» пройдет фотовыставка и выставка детского рисунка, на которой представят работы воспитанники студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пчелка» и «Подсолнух». Вход свободный. 8 июля в 10:00 в библиотеке имени Наволочкина пройдет программа «Сундучок семейных сокровищ», включающая подвижные игры, викторины и мастер-классы. С 12:00 до 17:00 в летнем читальном зале Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдет уличная акция «Мир начинается с семьи». Здесь будут книжные выставки под открытым небом, детский уголок с раскрасками, экскурсии и мастер-классы. 11 июля в 14:00 в Библиотеке имени Наволочкина пройдет встреча «Мудрость поколений — в нашей семье», где родители и дети обсудят семейные истории, поучаствуют в викторине, творческих занятиях и чаепитии. 12 июля в парке имени Муравьева-Амурского пройдет семейная программа «Под сенью Петра и Февронии». В 17:00 Научная библиотека устроит заседание диспут-киноклуба «Залив Счастья», в рамках которого пройдет встреча с киносемьей Самойловых и показ документального фильма «Сельский учитель». Также в этот день в Хабаровском краевом парке пройдет ежегодный конкурс-концерт «Суперсемейка». В программе — соревнования для семейных команд, подавших предварительные заявки до 10 июля. Участников ждут творческие и спортивные испытания. В рамках программы также выступят артисты и творческие коллективы города. Подробная программа и условия участия — в официальных источниках Хабаровского краевого парка.