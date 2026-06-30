Российских студентов обяжут изучать искусственный интеллект

Минобрнауки начало разработку двух обязательных модулей по искусственному интеллекту для всех вузов страны. Базовый курс студенты будут проходить на первом году обучения — он даст общее понимание технологии. Профессиональный модуль будет отличаться в зависимости от специальности и научит применять ИИ в конкретной сфере. Апробация начнется в 17 университетах — участниках пилотного проекта по новой модели высшего образования. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что разработка модулей — это ответ на практику использования студентами нейросетей при написании курсовых и дипломов. В ведомстве решили перевести стихийный процесс в управляемое русло. Для успешного внедрения потребуется переподготовка преподавателей и система повышения квалификации. Эксперты поддерживают инициативу: обучение работе с ИИ эффективнее, чем борьба с его использованием. В правительстве ожидают изменений на рынке труда из-за повсеместного внедрения ИИ. Вузам предстоит разработать программы, которые будут обновляться в режиме реального времени — технологии меняются быстро. Для хабаровских студентов это значит, что уже в ближайшие годы знание ИИ станет обязательным навыком наравне с компьютерной грамотностью. Источник: «Коммерсант».