Как изменится жизнь в России с 1 июля

С 1 июля в России вступает в силу ряд важных законодательных новшеств — они затронут страхование, финансовую безопасность детей, сделки с недвижимостью, учет сельхозугодий и поддержку предпринимателей. Появляется новый вид страхования Вводится страхование жизни с объявляемой или расчетной доходностью. В первом случае выплачивается инвестиционный доход, размер которого определяется без привязки к каким‑либо активам. Во втором случае, кроме страховой суммы, выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и размер которого зависит от доходности по конкретному активу. Усиливается защита детей от мошенников Родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам, открытым несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций детей. Появятся новые меры против обмана граждан при оформлении займов Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества — заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Повышается безопасность сделок с недвижимостью Личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе. Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок. Границы сельскохозяйственных угодий будут учитывать в ЕГРН Границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения считаются установленными или измененными со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Вводятся особенности государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельных участков, которые пересекаются с такими угодиями. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Уточнены требования по уплате взносов на страхование от травматизма. В частности, сумма пеней, начисленных в случае недоимки по уплате взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не может превышать размер долга.