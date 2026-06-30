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Хабаровские яхтсмены отобрались на соревнования «Кубок Семь Футов»

В Хабаровске завершилось первенство края по парусному спорту. Четыре дня в акватории затона РЭБ Флота соревновались спортсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Ванино. Гонки проходили в трех классах яхт: «Кадет», «Луч мини» и «Луч Радиал». Участвовали как новички, так и призеры дальневосточных и всероссийских соревнований. Лидеры школы «Дельфин» взяли первые места в двух классах. При.

В Хабаровске завершилось первенство края по парусному спорту. Четыре дня в акватории затона РЭБ Флота соревновались спортсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Ванино. Гонки проходили в трех классах яхт: «Кадет», «Луч мини» и «Луч Радиал». Участвовали как новички, так и призеры дальневосточных и всероссийских соревнований. Лидеры школы «Дельфин» взяли первые места в двух классах. При этом среди юношей в классе «Луч» победили гости — там происходит смена поколений, и новички уже навязывают борьбу опытным соперникам. Победители первенства края отправятся на соревнования «Кубок Семь Футов» во Владивосток.