Жительница Хабаровского края украла золотую цепочку у мужчины, чтобы отдать ее приятельнице

Житель поселка Чегдомын рассказал полиции, что знакомая украла у него золотую цепочку. Ущерб мужчина оценил в 150 тысяч рублей. Подозреваемую задержали — это оказалась 45-летняя женщина, ранее судимая за кражи. Задержанная пояснила, что заметила цепочку на шее знакомого во время совместного распития алкоголя, и когда он уснул, сняла с него украшение и ушла из квартиры. Похищенное женщина отдала знакомой взамен другой цепочки, ранее украденной у нее. Знакомая отдала цепочку в ломбард, и потратила полученные 200 тысяч рублей на продукты и алкоголь. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.