Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по сумо, посвященные памяти заслуженного тренера России Ю. А. Леонтьева. Участие приняли более 200 борцов из разных регионов страны. Сборная Советско-Гаванского района под руководством тренера Алексея Булдакова завоевала 14 медалей в различных возрастных категориях. Соревнования длились четыре дня. В итоге Платон Гринченко и Никита Янкин завоевали по золотой и серебряной медали. Влад Глуховцев и Кирилл Чебыкин — золото и бронзу. Победителем стал Артемий Головчук. Дважды серебряным призером — Вадим Калина. Третье место заняли Тимофей Андрияшкин, Роман Захаров и Тимур Митин. Источник: ИА «Хабаровский край сегодня».
Спортсмены из Советской Гавани завоевали 14 медалей всероссийских соревнований по сумо
Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по сумо, посвященные памяти заслуженного тренера России Ю. А. Леонтьева. Участие приняли более 200 борцов из разных регионов страны. Сборная Советско-Гаванского района под руководством тренера Алексея Булдакова завоевала 14 медалей в различных возрастных категориях. Соревнования длились четыре дня. В итоге Платон Гринченко и Никита Янкин завоевали по золотой и серебряной медали.