69-летний мужчина с бензопилой нанес лесничеству в Бикине ущерб в 2 млн рублей

В Бикинском лесничестве полицейские пресекли незаконную рубку. Лесорубом оказался 69-летний местный житель — он срубил 22 дерева разных пород: ясень, дуб, березу, маакию, клен, липу и осину. Ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Бензопила, автомобиль и заготовленная древесина изъяты.