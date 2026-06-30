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69-летний мужчина с бензопилой нанес лесничеству в Бикине ущерб в 2 млн рублей

В Бикинском лесничестве полицейские пресекли незаконную рубку. Лесорубом оказался 69-летний местный житель — он срубил 22 дерева разных пород: ясень, дуб, березу, маакию, клен, липу и осину. Ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Бензопила, автомобиль и заготовленная древесина изъяты.

В Бикинском лесничестве полицейские пресекли незаконную рубку. Лесорубом оказался 69-летний местный житель — он срубил 22 дерева разных пород: ясень, дуб, березу, маакию, клен, липу и осину. Ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Бензопила, автомобиль и заготовленная древесина изъяты.