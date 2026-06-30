Медали чемпионатов России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали атлеты Хабаровского края

Сборные региона выступили на престижных соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, в Москве прошел чемпионат России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие 169 спортсменов из 44 регионов страны. Команда Хабаровского края забрала две медали. Сергей Анненков в весовой категории 107 кг стал третьим с результатом 203 кг. Третье место получил и Евгений Букреев с показателем 163 кг. «Выступление считаю успешным. Сергей улучшил результат, вышел за 200 кг, первому и второму месту уступил 1 килограмм. Начинаем подготовку к Кубку России, который пройдет осенью. Сергей Анненков на Кубок не поедет, будет готовиться к чемпионату Мира, который пройдет в декабре», — рассказал тренер спортсменов Михаил Верещагин. Также в Алексине, Тульской области прошел чемпионат России в дисциплине стрельба из лука. Турнир состоялся на Республиканской учебно-тренировочной базе министерства спорта России «Ока». В нем приняли участие 116 спортсменов из 27 регионов страны. Денис Тен из Хабаровского края стал вторым в дисциплине «Блочный лук W1». В Саратове завершились всероссийские детско-юношеские соревнования среди юниоров и юниорок по плаванию. Во Дворце водных видов спорта встретились 156 спортсменов из 28 регионов России в возрасте 12−19 лет. Эмилия Маковская принесла региону серебро на дистанции 100 метров на спине и бронзу в дисциплине 50 метров вольным стилем.