Виновника драки со смертельным исходом осудили в Хабаровске

Кировский районный суд Хабаровска вынес обвинительный вердикт по делу о смертельной драке, случившейся в апреле 2024 года. Потерпевший получил 24 удара по телу и голове, включая удары в бессознательном состоянии. От закрытой травмы грудной клетки, переломов и жировой эмболии легких он скончался на следующий день. Присяжные отвергли версию о необходимой самообороне. Суд назначил фигуранту 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.