Мэр Хабаровска поручил привести в порядок дороги во дворах и возле торговых центров

В мэрии краевой столицы состоялось очередное аппаратное совещание, в ходе которого обсуждались две темы. Во-первых, Сергей Кравчук обратил внимание коллег на неудовлетворительное состояние проездов во многих хабаровских дворах. Для решения проблемы он поручил своему профильному заместителю проработать этот вопрос с управляющими компаниями и совместно добиться улучшения. Во-вторых, мэр отметил, что далеко не все торговые центры и прочие коммерческие объекты содержат в нормативном состоянии закрепленные за ними территории и подъездные пути к ним. Для исправления этой ситуации Сергей Кравчук поставил задачу сформировать комиссии, чтобы фиксировать имеющиеся проблемы и привлекать бизнес к благоустройству территорий.