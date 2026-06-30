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Мост развалился через 6 лет: в деле о ремонте дороги в Хабаровском районе нашли признаки мошенничества

Прокуратура Хабаровского района проверила состояние моста на одной из автомобильных дорог. В 2019 году там провели ремонт по контракту, но в июне 2025 года пролетные строения и дорожное полотно деформировались. Как выяснилось, подрядчик использовал кустарно изготовленные плиты, не рассчитанные на нагрузки от большегрузов. Ущерб собственнику дороги превысил 1 млн рублей. Материалы прокурорской проверки передали в.

Прокуратура Хабаровского района проверила состояние моста на одной из автомобильных дорог. В 2019 году там провели ремонт по контракту, но в июне 2025 года пролетные строения и дорожное полотно деформировались. Как выяснилось, подрядчик использовал кустарно изготовленные плиты, не рассчитанные на нагрузки от большегрузов. Ущерб собственнику дороги превысил 1 млн рублей. Материалы прокурорской проверки передали в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.