Кроме того, в планах у правительства региона — строительство катамаранов и дебаркадеров, кораблей для МЧС и Минобороны РФ, в том числе для нужд Тихоокеанского флота. Все работы должен выполнить Хабаровский судостроительный завод к 2030 году. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин. Профильному заводу исполнилось 73 года. Еще недавно он находился на грани закрытия, но краевые власти забрали его на баланс региона, заручившись поддержкой правительства России. Это дало возможность сохранить как сам легендарный завод, так и его коллектив, насчитывающий свыше 250 человек.
Краевые власти построят 11 пассажирских судов и 60 причалов на Амуре
Кроме того, в планах у правительства региона — строительство катамаранов и дебаркадеров, кораблей для МЧС и Минобороны РФ, в том числе для нужд Тихоокеанского флота. Все работы должен выполнить Хабаровский судостроительный завод к 2030 году. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин. Профильному заводу исполнилось 73 года. Еще недавно он находился на грани закрытия, но краевые.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше