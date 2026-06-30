Краевые власти построят 11 пассажирских судов и 60 причалов на Амуре

Кроме того, в планах у правительства региона — строительство катамаранов и дебаркадеров, кораблей для МЧС и Минобороны РФ, в том числе для нужд Тихоокеанского флота. Все работы должен выполнить Хабаровский судостроительный завод к 2030 году. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин. Профильному заводу исполнилось 73 года. Еще недавно он находился на грани закрытия, но краевые власти забрали его на баланс региона, заручившись поддержкой правительства России. Это дало возможность сохранить как сам легендарный завод, так и его коллектив, насчитывающий свыше 250 человек.