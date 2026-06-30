«СКА-Хабаровск» сегодня сыграет с одним из топ-клубов ФНЛ

Сейчас армейцы находятся в Москве на предсезонном сборе, в рамках которого 21 июня они сыграли первый товарищеский матч и разгромили в нем команду «Красное Знамя» со счетом 4:1. Дубль в составе «СКА-Хабаровска» тогда оформил Владислав Брагин, еще по одному мячу забили Вадим Вшивков и неизвестный игрок, находящийся на просмотре. Сегодня красно-синие проведут второй контрольный поединок в ходе сборов в российской столице. На этот раз соперником хабаровчан станет футбольный клуб «Сочи», который еще в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но вылетел по его итогам в ФНЛ, где считается одним из фаворитов лиги. Начало поединка в 19:00 по хабаровскому времени.