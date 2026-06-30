Эстафета «Знамя спорта» прошла в День молодежи в Аяно-Майском районе

В Аяно-Майском районе прошла эстафета «Знамя спорта». Торжественная церемония состоялась на стадионе села Аян в ходе празднования Дня молодежи. На стадионе провели соревнования по футболу и веселые старты. Среди эстафетных этапов были «Гребля на каноэ», «Следопыты», «Рыбалка», «Бокс по шарикам» и игра «Машинист», объединившая всех участников. По итогам соревнований победителей и призеров наградили сладкими призами и подарками. В церемонии передачи знамени участвовал ветеран спорта Валентин Дегтярев, много лет посвятивший волейболу — он отдал главный символ Года спорта в руки представителя молодого поколения. «Для меня очень почетно сегодня передать это Знамя в руки тех, кому строить будущее нашего района. Спорт — это не только рекорды, это прежде всего характер и верность своей малой Родине. Несите это Знамя с гордостью за наш Аян и за весь Хабаровский край», — обратился к участникам церемонии Валентин Дегтярев. Символ спортивного движения пробудет в Аяно-Майском районе до 4 июля и отправится в Ульчский район, где пройдет следующая эстафета.