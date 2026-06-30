Вчера на территории региона действовали два природных пожара — по одному в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Оба возгорания не несут никакой угрозы населенным пунктам и другим объектам. Ведется их ликвидация с применением авиации. Отметим, что на прошлой неделе в Хабаровском крае зафиксировали девять лесных пожаров на общей площади 539 гектаров. В их тушении в общей сложности участвовали 84 человека, семь единиц техники и три воздушных судна. Кроме того, для обнаружения лесных пожаров специалисты используют БПЛА. Буквально на прошлой неделе в регионе состоялись испытания беспилотников местного производства, по итогам которых хорошо себя показал квадрокоптер «Союз», имеющий небольшой вес и складную конструкцию.
Обстановка с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизировалась
Вчера на территории региона действовали два природных пожара — по одному в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Оба возгорания не несут никакой угрозы населенным пунктам и другим объектам. Ведется их ликвидация с применением авиации. Отметим, что на прошлой неделе в Хабаровском крае зафиксировали девять лесных пожаров на общей площади 539 гектаров. В их тушении в общей.
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