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Рекордная неделя: 59 семей стали многодетными в Приморье

С 22 по 28 июня в Приморском крае родился 271 ребенок: 146 мальчиков и 125 девочек. Рекордный показатель — 59 семей стали многодетными благодаря рождению третьего ребенка. Всего за прошедшую неделю 104 семьи стали родителями впервые, у 85 семей родился второй ребенок, у 59 семей — третий, у 18 семей — четвертый, у 4 семей.

С 22 по 28 июня в Приморском крае родился 271 ребенок: 146 мальчиков и 125 девочек. Рекордный показатель — 59 семей стали многодетными благодаря рождению третьего ребенка. Всего за прошедшую неделю 104 семьи стали родителями впервые, у 85 семей родился второй ребенок, у 59 семей — третий, у 18 семей — четвертый, у 4 семей — пятый и у одной появился седьмой ребенок.