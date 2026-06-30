Отгрузку топлива для отдаленных районов усилят в Хабаровском крае

В Хабаровске накануне прошло заседание президиума краевого правительства, посвященное ситуации с топливом в регионе. Как отметил губернатор Дмитрий Демешин, в этом году плановая остановка Комсомольского НПЗ для текущего ремонта совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями. Но уже в середине июля, на неделю раньше запланированного срока, завод должен снова начать работать в полную мощность — это позволит снять напряженность в ряде районов края, которые сейчас испытывают трудности с отпуском топлива. Также в ходе заседания было озвучено, что в Охотск поступили первые 4 тысячи тонн дизельного топлива. С 1 по 3 июля топливо привезут в Тугуро-Чумиканский район, а с 3 по 7 июля планируется доставить 650 тонн солярки в Аяно-Майский район и 285 тонн бензина в Охотский округ. Всего в этом году в северные районы Хабаровского края власти намерены завезти 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов. Дмитрий Демешин лично отправится в Охотск и проверит фактическое состояние дел на базах. Также глава региона проинспектирует, как ведется отпуск топлива жителям и организациям на заправочных станциях.