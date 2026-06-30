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За призывы к экстремизму осудили хабаровчанина

Житель Хабаровска в «Одноклассниках» публично призывал к насилию над правоохранителями и действиям против безопасности РФ. Также он выложил изображение, оскверняющее Георгиевскую ленту. Фигурант не признал вину, однако его все равно осудили на 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Дополнительно назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете, на 4 года. Приговор.

Житель Хабаровска в «Одноклассниках» публично призывал к насилию над правоохранителями и действиям против безопасности РФ. Также он выложил изображение, оскверняющее Георгиевскую ленту. Фигурант не признал вину, однако его все равно осудили на 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Дополнительно назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете, на 4 года. Приговор не вступил в силу.