За призывы к экстремизму осудили хабаровчанина

Житель Хабаровска в «Одноклассниках» публично призывал к насилию над правоохранителями и действиям против безопасности РФ. Также он выложил изображение, оскверняющее Георгиевскую ленту. Фигурант не признал вину, однако его все равно осудили на 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Дополнительно назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете, на 4 года. Приговор не вступил в силу.