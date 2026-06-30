ИИ научился прогнозировать риск инфаркта и инсульта на 10 лет вперед

Системы искусственного интеллекта могут прогнозировать риски сердечно-сосудистых заболеваний на срок до 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По словам заведующего сектором телемедицинских технологий городской поликлиники № 8 Тюмени Дмитрия Петриченко, ИИ одновременно оценивает большое количество медицинских параметров. Для анализа используются данные ЭКГ, томографии, лабораторных исследований и других медицинских обследований. Это помогает выявлять пациентов из групп риска на ранних стадиях.
Кроме сердечно-сосудистых заболеваний, ИИ применяют для диагностики онкологических и других социально значимых патологий. Такие системы используют для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, например диабетом и гипертонией. ИИ может анализировать результаты исследований и выделять показатели, которые выходят за пределы нормы. Это позволяет врачам быстрее реагировать на ухудшение состояния пациента.
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