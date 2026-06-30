ИИ научился прогнозировать риск инфаркта и инсульта на 10 лет вперед

Кроме сердечно-сосудистых заболеваний, ИИ применяют для диагностики онкологических и других социально значимых патологий. Такие системы используют для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, например диабетом и гипертонией. ИИ может анализировать результаты исследований и выделять показатели, которые выходят за пределы нормы. Это позволяет врачам быстрее реагировать на ухудшение состояния пациента.