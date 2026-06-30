Хабаровск готовится к экспортному совещанию в рамках форума с КНР

Ведётся работа по расширению географии участников: рассматривается возможность привлечения экспортёров и центров поддержки экспорта из всех субъектов РФ к закупочной сессии и B2B переговорам. Дополнительно согласовано участие предпринимателей Хабаровского края в фестивалях ярмарках «Сделано в России» в Ханое и Бангкоке в октябре 2026 года — мероприятия призваны содействовать выходу российских компаний на рынки Вьетнама и Таиланда.