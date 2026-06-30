В Хабаровском крае выявили опасную партию в 1,5 тонны корюшки

В Хабаровском крае выявили факт оформления партии мороженой корюшки без подтверждения ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, речь идет о партии объемом 1,5 тонны. При проверке в системе ветконтроля «Меркурий» обнаружили несоответствие: в документах указано, что продукция прошла экспертизу в полном объеме, однако в учетных журналах подтверждающих записей не оказалось.
Фактически это означает, что рыба могла быть выпущена в оборот без официального подтверждения качества и безопасности.
Организации из Ульчского района объявлено предостережение о недопустимости нарушений.