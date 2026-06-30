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В Одессе девушка пырнула сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня

Девушка ударила ножом сотрудника ТЦК, его доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе 17-летняя девушка нанесла ножевое ранение сотруднику военкомата во время попытки мобилизовать её парня. Инцидент произошёл на фоне конфликта, когда работники ТЦК (аналог военкомата в РФ) пытались силой доставить молодого человека в «бусик». Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В публикации рассказали, что девушку вместе с её собакой принудительно посадили в служебный транспорт. В процессе она ранила ножом одного из военкомов. Пострадавший получил резаную рану правого плеча и был доставлен в больницу.

В местных пабликах появилось видео инцидента, где показано, как сотрудники центра комплектования применяют физическую силу, заталкивая девушку в автомобиль, а она громко зовёт на помощь.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области произошёл ещё один резонансный случай, связанный с действиями ТЦК. Там микроавтобус военкомата сбил мужчину, из-за чего тот получил тяжёлые травмы.