Какие виды спорта выбирают казахстанцы и с какими проблемами при этом сталкиваются?

С января-марта 2022-го показатель увеличился более чем в 2 раза. При этом сельская местность показала более сдержанную динамику. В первом квартале текущего года объём оказанных услуг в области спорта на селе составил 6,3 млрд тг — на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025-го. Однако в долгосрочной динамике сельский сегмент всё же заметно вырос: по сравнению с январём-мартом 2022 года показатель увеличился в 3,5 раза. Доля села в общем объёме таких услуг составила лишь 7,9%, против 9,4% годом ранее.
В структуре оказанных услуг в области спорта среди конкретных направлений наибольший объём пришёлся на деятельность фитнес-клубов: 22,3 млрд тг — почти на треть больше, чем в первом квартале 2025 года. Следом идут услуги спортивных клубов: 18,1 млрд тг, рост за год — более чем в полтора раза. В эту категорию входят организация и проведение массовых спортивных мероприятий, турниров, соревнований по настольным играм, а также деятельность футбольных, гольф-клубов и других спортивных клубов. Объём услуг, связанных с эксплуатацией спортивных сооружений, увеличился на 10,7%, до 11 млрд тг. На прочие услуги в области спорта суммарно пришлось 28 млрд тг.
Рост рынка спортивных услуг сопровождается повышением вовлечённости населения. В 2025-м физическими упражнениями и спортом занимались 47,7% казахстанцев в возрасте от 3 лет. Годом ранее показатель составлял 46,5%. В городах доля занимающихся спортом выросла с 48,3% до 49,3%, в сельской местности — с 43,5% до 45%. Разрыв между городом и селом сохраняется, однако сельский показатель растёт быстрее.
Основная часть спортивной активности населения связана с образовательными учреждениями. В 2025 году в них занимались спортом 28,1% населения в возрасте от 3 лет. Ещё 19,2% занимались в свободное время самостоятельно. На профессиональный спорт приходилось лишь 0,4% любителей физической активности. Это показывает, что массовый спорт в стране в первую очередь развивается через школы, колледжи, вузы и самостоятельные занятия, тогда как профессиональное направление остаётся сравнительно узким сегментом.
Для дальнейшего роста важна инфраструктура. В стране насчитывается около 26 тыс. спортивных сооружений, однако более 1 тыс. из них нуждаются в ремонте. Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой в 2025 году составил 59,6%, против 55,1% в 2024-м. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта, к 2029 году показатель должен вырасти до 65%. То есть в ближайшие годы необходимо не только строить новые объекты, но и поддерживать в рабочем состоянии существующие. Для справки: в прошлом году было введено в эксплуатацию 147 спортивных комплексов, из них 107 — в сельской местности. В 2024 году было введено 90 объектов, в том числе 67 — на селе. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё 121 спортивный объект.
Отдельно выделяется футбольная инфраструктура. На территории страны существует более 7 тыс. футбольных площадок. При этом 1,4 тыс. из них нуждаются в ремонте, а дополнительная потребность составляет ещё 1,7 тыс. площадок. Иными словами, проблема заключается не только в нехватке новых объектов, но и в качестве уже имеющейся базы. Для самого массового вида спорта это особенно важно, так как доступность площадок напрямую влияет на регулярность занятий и охват детей, подростков и взрослых. В стране планируют построить 14 новых футбольных стадионов, в том числе в Шымкенте и Актобе (на 35 тыс. мест каждый), а также в Алматы (на 45 тыс. мест).
По данным за 2025 год, в Казахстане действовало 169,8 тыс. спортивных секций, из них 76,8 тыс. (или 45,2%) — в сельской местности. В секциях занимались 6,6 млн человек, в том числе 2,9 млн сельских жителей (или 43,8%). Это говорит о том, что спорт на селе занимает значимое место в общей системе, хотя по объёму платных услуг сельский сегмент остаётся намного меньше городского.
Среди отдельных видов спорта лидирует футбол. В прошлом году в стране действовало 19,4 тыс. футбольных секций, где занимались 1,1 млн человек. Это 11,4% всех спортивных секций и 16% всех занимающихся спортом. Более половины футбольных секций — 9,9 тыс. — были расположены на селе, а численность занимающихся в них составила 522 тыс. человек.
После футбола идут национальные виды спорта: 17,2 тыс. секций, с охватом в 659,9 тыс. человек. Это направление заметнее представлено в сельской местности: на село пришлось 11,2 тыс. секций и 401,2 тыс. занимающихся. Внутри группы выделяются тоғызқұмалақ и қазақ күресі: суммарно они объединяют 11,1 тыс. секций и 367,5 тыс. человек.
Массовыми остаются также классический волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, футзал, шашки и бокс. В 2025 году в стране работало 16,7 тыс. секций классического волейбола, 13,6 тыс. секций баскетбола, 9,8 тыс. секций настольного тенниса. По численности занимающихся после футбола выделяется волейбол: 725,3 тыс. человек. Далее идут национальные виды спорта, баскетбол, футзал и лёгкая атлетика.
Лидерство футбола в Казахстане соответствует мировой картине. По оценке World Population Review, футбол считается самым популярным видом спорта в 152 странах, включая РК. Его распространённость объясняется низким порогом входа, простыми правилами, доступностью для детей и взрослых, а также сильной системой международных турниров.
Особенно заметно это сейчас, на фоне проходящего чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые проводится в расширенном формате с участием 48 сборных. Чемпионат мира показывает, что футбол давно вышел за рамки спорта: это крупное медийное, экономическое и социальное событие, которое привлекает аудиторию в разных регионах мира и усиливает интерес к занятиям на местах.
Коммерческая сторона также подтверждает масштаб футбола. По данным Worldostats, в число десяти самых высокооплачиваемых спортсменов входят сразу пять футболистов: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема. Это говорит о том, что футбол концентрирует не только массовое внимание, но и значительные рекламные, телевизионные и спонсорские деньги.
Для Казахстана интерес к футболу важен ещё и потому, что у страны уже появляются примеры выхода местных игроков на международный уровень. Один из самых заметных случаев — Дастан Сатпаев, воспитанник алматинского «Кайрата», переход которого в лондонский «Челси» был подтверждён ранее. Сам трансфер называют рекордным для казахстанского футбола, а Сатпаев должен присоединиться к английскому клубу после достижения 18 лет. Этот пример не означает, что массовая система уже полностью решила все проблемы, но указывает на то, что при наличии секций, тренеров, игровой практики и инфраструктуры у казахстанских футболистов появляется шанс попасть в поле зрения клубов из ведущих чемпионатов.
Рост интереса к спорту сам по себе уже не является главным вызовом для РК. Теперь важнее, сможет ли система удержать этот интерес и превратить его в устойчивую привычку для населения, а не только в рост отдельных показателей. Футбол особенно хорошо показывает эту развилку: массовость и международное внимание уже есть, но без обновления площадок, ремонта объектов и расширения доступных секций этот потенциал будет использоваться не полностью. Поэтому следующий этап развития спорта должен измеряться не только численностью любителей спорта, но и качеством среды, в которой они занимаются.