Какие виды спорта выбирают казахстанцы и с какими проблемами при этом сталкиваются?

Для дальнейшего роста важна инфраструктура. В стране насчитывается около 26 тыс. спортивных сооружений, однако более 1 тыс. из них нуждаются в ремонте. Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой в 2025 году составил 59,6%, против 55,1% в 2024-м. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта, к 2029 году показатель должен вырасти до 65%. То есть в ближайшие годы необходимо не только строить новые объекты, но и поддерживать в рабочем состоянии существующие. Для справки: в прошлом году было введено в эксплуатацию 147 спортивных комплексов, из них 107 — в сельской местности. В 2024 году было введено 90 объектов, в том числе 67 — на селе. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё 121 спортивный объект.