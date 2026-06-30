В Татарстане стартовал конкурс проектов «Сила Татарстана: труд и отвага»

лучший проект по сохранению истории предприятий, внесших значительный вклад в развитие Татарстана; лучший проект по выявлению, сохранению и популяризации истории трудовых династий и выдающихся жителей муниципалитетов; лучший проект по сохранению памяти о героях и ветеранах Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах и участниках других боевых действий; лучший проект по сохранению памяти о героях — участниках специальной военной операции, а также по социальной адаптации, поддержке ветеранов СВО и их интеграции в мирную жизнь; лучший проект по организации гуманитарной помощи участникам СВО, их семьям, жителям прифронтовых территорий и взаимодействию с воинскими частями.