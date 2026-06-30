В Татарстане стартовал конкурс проектов «Сила Татарстана: труд и отвага»

Конкурс призван выявить лучшие практики общественных организаций и инициативных групп в сфере укрепления народного единства, патриотического воспитания, сохранения исторической памяти о трудовых и боевых подвигах жителей Татарстана.
Также принимаются проекты, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на увековечение памяти о героях.
Подать заявки могут общественные организации, зарегистрированные в Татарстане, и инициативные группы граждан, постоянно проживающих на территории республики.
Конкурс пройдет по пяти номинациям:
лучший проект по сохранению истории предприятий, внесших значительный вклад в развитие Татарстана; лучший проект по выявлению, сохранению и популяризации истории трудовых династий и выдающихся жителей муниципалитетов; лучший проект по сохранению памяти о героях и ветеранах Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах и участниках других боевых действий; лучший проект по сохранению памяти о героях — участниках специальной военной операции, а также по социальной адаптации, поддержке ветеранов СВО и их интеграции в мирную жизнь; лучший проект по организации гуманитарной помощи участникам СВО, их семьям, жителям прифронтовых территорий и взаимодействию с воинскими частями.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый, муниципальный, состоится с 22 июня по 20 июля. В этот период участники должны направить проекты в общественные советы муниципальных образований. Каждый совет сможет отобрать не более трех заявок — по одной в выбранной номинации — и до 20 июля включительно направить их организаторам по электронной почте.
Второй, зональный этап пройдет с 17 по 28 августа 2026 года. Он предполагает очную защиту проектов в шести зональных центрах.
Финал конкурса состоится в октябре 2026 года. Тогда будут подведены итоги и награждены победители.