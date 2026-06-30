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Пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в аэропорту США

Самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником, подлетая к аэропорту имени Джона Кеннеди.

Источник: Комсомольская правда

29 июня пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways сообщил о столкновении с дроном во время подготовки к посадке в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает сайт телекомпании CNN.

Пилот рейса 948 авиакомпании JetBlue сначала сообщил о готовности к посадке, но самолет тут же столкнулся с беспилотником. Дрон, согласно расшифровке записи переговоров, ударил самолет прямо перед кабиной.

«Пассажиры покинули самолет в штатном режиме, после чего воздушное судно было выведено из эксплуатации для проведения послеполетного осмотра, в ходе которого не было обнаружено никаких повреждений или следов столкновения», — заявили в авиакомпании.

Сейчас с инцидентом разбираются в Федеральном управлении гражданской авиации США.

В конце апреля этого года самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из Сан-Франциско в Сан-Диего (Калифорния), едва не столкнулся с беспилотником при посадке.

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